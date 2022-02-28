Истребители из Беларуси вылетели в сторону Украины: в сети появились видео

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В сторону Украины из Беларуси вылетели истребители. Местные жители зафиксировали минимум два борта.

Об этом сообщает Госпецсвязи в своем Telegram-канале. Ведомство также опубликовало соответствующие видео из сети (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Звук двух истребителей удалось зафиксировать над городом Жлобин Гомельской области.

"Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Видео из Жлобино (Гомельская область)", – сказано в сообщении.

Отметим, что от города Жлобин до границы с Украиной чуть более 100 км.

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