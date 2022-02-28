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Истребители из Беларуси вылетели в сторону Украины: в сети появились видео
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В сторону Украины из Беларуси вылетели истребители. Местные жители зафиксировали минимум два борта.
Об этом сообщает Госпецсвязи в своем Telegram-канале. Ведомство также опубликовало соответствующие видео из сети (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
Звук двух истребителей удалось зафиксировать над городом Жлобин Гомельской области.
"Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Видео из Жлобино (Гомельская область)", – сказано в сообщении.
Отметим, что от города Жлобин до границы с Украиной чуть более 100 км.
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