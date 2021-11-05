Лоббировали Харьковские соглашения и имеют доступ к гостайне: СМИ назвали российских агентов в окружении Зеленского. Фото и видео

Журналисты провели расследование, которое обнаружило в окружении президента Украины Владимира Зеленского людей, лоббировавших "Харьковские соглашения". Среди них есть Руслан Демченко, он сейчас является первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Тот же СНБО инициировал ранее проверку всех нардепов, которые поддерживали "Харьковские соглашения". Позднее СБУ начала соответствующее расследование.

Детальнее в тексте расследования программы "Схемы" – проекта "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца):

Видео дня

27 апреля 2010 года в зале Верховной Рады за "Харьковские соглашения" были драки, дым и бросание яиц в спикера. Так голосовали за продление пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

А вот за день до драк – в здании комитетов Верховной Рады в центре Киева – заседание депутатов было более спокойным. И непубличным – то есть, без журналистов. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны решал – поддержать или нет рассмотрение в Верховной Раде "Харьковских соглашений".

В архиве Верховной Рады "Схемы" разыскали стенограмму того заседания за 26 апреля 2010 года.

И обнаружили, что на это заседание в депутаты приходил Руслан Демченко. В то время заместитель министра иностранных дел Украины. А сегодня он – первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

26 апреля Демченко пришел на комитет убеждать депутатов проголосовать за соглашения, подписанные в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, президентом России.

"Он (Демченко – ред.) убеждал "за", конечно. Потому что он был официальным лицом, которое готовило, в том числе, документы", – рассказал бывший народный депутат, член Комитета ВР по национальной безопасности и обороне Анатолий Кинах.

"Мне было странно, как человек, проработавший долгое время при президенте, при государственнике Викторе Ющенко, так себя ведет", – отмечает бывший народный депутат, член того же Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Стойко.

Вот один из фрагментов из стенограммы заседания комитета безопасности за 26 апреля 2010 года. Говорит член комитета и народный депутат Александр Скибинецкий.

"Нам понятно в подкомитете интересы России, подписывающей это соглашение, целесообразность с точки зрения геополитических интересов, с точки зрения сохранения плацдарма для влияния на ситуацию в Украине для России. Нам непонятно, какой выигрыш стратегический для безопасности Украины, для ее интересов", – сказал Скибинецкий.

Слово берет Руслан Демченко, тогдашний замминистра иностранных дел.

"Среднемесячная цена на поставленный в Украину газ из Российской Федерации в течение первого квартала текущего года составляет 334 доллара США за 1 тысячу кубометров, национальная экономика оказалась в крайне сложном положении. В этой ситуации, конечно, не остается иного выхода, как уйти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ и договоренностей, и компромисса", – говорит Демченко.

Слушателями и поддержавшими Руслана Демченко и идею рассмотрения в Совете "Харьковских соглашений" были тогдашние народные депутаты Анатолий Кинах и Сергей Гриневецкий.

Через 9 лет Владимир Зеленский придет к власти. И назначит всех троих на разные государственные должности. Причем, некоторых в обход закона.

11 марта этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручает СБУ проверить "Харьковские соглашения". Обстоятельства заключения и голосования за них.

"Если СБУ будет считать необходимым, она должна нарушить по 111 статье нашего Уголовного кодекса, по госизмене, соответствующим лицам", – заявил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов.

И служба безопасности начинает досудебное расследование по факту совершения государственной измены.

Через пять месяцев после заявления СНБО (этот орган возглавляет президент) Владимир Зеленский дает должность Анатолию Кинаху – тому эксдепутату, который и голосовал за "Харьковские соглашения".

Теперь Кинах – глава Национального трехстороннего социально-экономического совета.

– Гордитесь ли вы тем, что голосовали за "Харьковские соглашения"? – спросил журналист "Схем" Сергей Андрушко у Анатолия Кинаха.

– Я думаю, ваш вопрос совершенно непонятен, необъективен и заангажирован. Ну все, ответ окончен.

Тогда же, в марте 2021-го, секретарь СНБО Алексей Данилов показал список бывших депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения". Среди них – Сергей Гриневецкий. В настоящее время он является – главой Одесской облгосадминистрации.

На фото за декабрь 2019 года – Руслан Демченко в окружении президента Франции Макрона, канцлера Германии Меркель и президента Украины Зеленского. Демченко к тому времени – советник президента Зеленского.

На другом фото, за 2011 год, Руслан Демченко – рядом с премьерами Путиным и Азаровым. Он – первый заместитель министра иностранных дел Украины. В этот день была подписана программа экономического сотрудничества с Россией.

И еще одно фото – Демченко рядом с генпрокурором Пшонкой, беглецом в Россию после Революции достоинства. Руслан Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины до завершения Революции достоинства.

Впрочем, еще не было фото или документов, подтверждающих, что Руслан Демченко причастен к лоббированию "Харьковских соглашений".

Таких доказательств ждет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, потому что сегодня Руслан Демченко – его заместитель.

– Говорят, посмотрите на Руслана Демченко, который фактически является вашим подчиненным, то есть первым заместителем. Его называют одним из авторов "Харьковских соглашений". Может, нужно к нему какое-нибудь расследование? Будет ли этим заниматься СНБО? – спросил у Алексея Данилова журналист BBC News Украина во время интервью в марте этого года.

– СНБО не занимается расследованиями. Все равны перед законом. Если к Руслану Михайловичу будут какие-то вопросы, он должен дать на них ответ. Правда ли это, или это предположение – у нас сейчас очень много рассказывают, а когда смотришь документы – там ничего нет, – ответил Данилов.

О том, что Руслан Демченко не имеет отношения к продвижению "Харьковских соглашений", информировало журналистов и Министерство иностранных дел.

"К его (Руслана Демченко – ред.) полномочий двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля – есть через шесть дней после подписания "Харьковских соглашений" и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", – сообщали в пресс-службе МИД агентству "Интерфакс-Украина".

Но "Схемы" разыскали доказательства Руслана Демченко в продвижении "Харьковских соглашений". Еще до ратификации соглашения в парламенте.

Виктор Семенов на время подписания "Харьковских соглашений" и до 2014 года являлся заместителем руководителя подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота России в Крыму. Это была смешанная украино-российская комиссия, которая рассматривала все вопросы, связанные с базированием российских войск в Украине.

По должности Семенов должен участвовать в переговорах, которые касались Черноморского флота России в Украине. Но, говорит, узнал "Харьковские соглашения" перед подписанием.

– Я был дома, спал, раздался звонок, первая приемная – из Москвы звонил по телефону Константин Иванович (Грищенко, на тот момент министр иностранных дел – ред.): "Вам завтра – это означает 20-го, 00:00 часов где-то – надо быть в Харькове". Я говорю: "а что мне делать там?" Отвечают: "Вы включены в состав официальной делегации на переговоры с президентом России Медведевым", – рассказал Виктор Семенов.

– Кто именно готовил Харьковские соглашения от Украины и МИД? – спросил его журналист Сергей Андрушко.

– Я думаю, кто-то из заместителей министров.

– Тогда заместителем был также Руслан Демченко. Он готовил, по вашему мнению?

– Свечу не держал.

26 апреля 2010 один из тогдашних заместителей министра иностранных дел Руслан Демченко пришел на парламентский комитет – рассказать о преимуществах Харьковских соглашений для депутатов. Его аргументы: "Харьковские соглашения" – это неизбежность. Преимущество – более дешевый российский газ.

"Что удалось достичь, в частности, во время переговорного процесса? Достичь приемлемой цены на поставки Российской Федерацией газа в Украину на текущий год с целью завершения формирования Государственного бюджета Украины за 2010 год. Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия"...) В условиях существенного продления срока пребывания Черноморского флота украинская сторона получает веское основание активизировать диалог с Российской Федерацией по уточнению условий пребывания флота", – говорил на заседании комитета тогда Руслан Демченко.

А еще, отмечал Демченко, "Харьковские соглашения" – это направление евроинтеграции:

"Достигнутые с Российской Федерацией договоренности идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства. Они позволят европейским странам быть уверенными в транзите российского газа потребителям в Европе", – подчеркивал Демченко.

Сегодня Руслан Демченко – первый заместитель секретаря СНБО. Его руководитель Алексей Данилов в эфирах телеканалов публично задает вопросы к обществу – почему страну 11 лет назад продали за сто долларов скидки?

"Когда мы начинаем за 100 долларов продавать страну – это вообще не вяжется ни с каким логическим компонентом. Выяснять вопросы базирования воинской части, военного флота со скидкой на газ", – говорил Данилов.

"Тот человек, который продвигал, пропагандировал, работает первым заместителем секретаря СНБО, по моему мнению, он или сам должен был написать заявление, или его должны были уволить", – считает бывший народный депутат Украины Иван Стойко, который был членом упомянутого Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В тот день, 26 апреля 2010, позиция комитета нацбезопасности разделилась: семь депутатов поддержали "Харьковские соглашения" и семь выступили против. Депутаты Сергей Гриневецкий и Анатолий Кинах – были "за" соглашения.

"Если мы говорим о сотрудничестве с той же Российской Федерацией в ракетно-космической отрасли, авиастроении, энергетическом машиностроении и т.д., то такое сотрудничество в условиях ХХІ, особенно век может быть тогда, когда есть уверенность, что перед тобой надежный, прогнозируемый партнер. Я приводил недавно пример: объем торговли Украины с Санкт-Петербургом сегодня составляет порядка двух миллиардов долларов. Это весь общий объем, который у Украины есть за год с Соединенными Штатами Америки", – говорил 26 апреля 2010 года на заседании комитета безопасности Анатолий Кинах.

"На самом заседании комитета самыми яркими выступлениями мне запомнились, конечно, Сергей Рафаилович Гриневецкий, убеждавший, что нам никуда не деться, мол, мы (с Россией – ред.) соседи, стратегические партнеры, и это наша безопасность южных морей, мы спокойнее будем спать", – передает бывший народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Владимир Макиенко.

"Абсолютно понятно, что вопрос возникает в плоскости принятия государственного бюджета. И это главная мотивация. Угроза национальным интересам – это отсутствие эффективной программы предотвращения финансового кризиса, тенизация экономики. Угроза экономическим интересам – это социальные болезни: алкоголизм и наркомания – это угроза национальным. Полтора года в регионы не идут субвенции государственного бюджета на капитальное строительство. Вот о чем нужно говорить", – говорил на непубличном заседании комитета Сергей Гриневецкий.

Позже "Схемы" получили письменный комментарий Сергея Гриневецкого относительно его тогдашней позиции относительно "Харьковских соглашений":

На время обсуждения и голосования по Соглашениям доминировало практическое восприятие необходимости уменьшения цены на газ. Для меня, как бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, это было прежде всего вопросом бесперебойного обеспечения удешевленным сырьем Одесского припортового завода и уменьшения себестоимости готовой продукции высококонкурентной на мировом рынке, с возвращением валютной выручки в бюджет Продление срока пребывания флота воспринималось как линия устойчивых отношений со стратегическим партнером, входившим в международно признанную стратегическую группу стран "Восьмерка".

(…) За прошедшие годы кардинально изменилась геополитическая ситуация как в мире, так и в Черноморском регионе. Сейчас сформировано совсем другое измерение отношений Украины в рамках глобального противостояния. (...) СБУ имеет достаточно возможностей установить было ли сознательным или бессознательным намерение совершения преступления в тот период лицами, инициировавшими Соглашение".

Руслан Демченко в 2010 году как заместитель министра иностранных дел Украины продвигал тезис – "Харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – это стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности", – слова Руслана Демченко из стенограммы заседания.

Решение о ратификации комитет так и не смог принять – за того, что голоса разделились пополам. Поэтому просто рекомендовал "Харьковские соглашения" для рассмотрения в Верховной Раде. 27 апреля 2010 года парламент большинством голосов ратифицировал соглашения.

Но заверения и прогнозы Руслана Демченко по безопасности в Крыму не оправдались.

По данным Службы безопасности Украины, подписание и ратификация "Харьковских соглашений" привели к увеличению количества военных и спецслужб России, причастных к оккупации Крыма.

О резком, неконтролируемом увеличении российских войск в январе-феврале 2014 года – перед оккупацией Крыма написал в своей книге Виктор Семенов, заместитель руководителя подкомиссии по базированию Черноморского флота в Украине. Говорит, докладывал об этом своему тогдашнему руководителю Руслану Демченко.

– Это было грубое нарушение соглашения по Черноморскому флоту, у них не было права неофициально увеличить свой контингент, а контингент увеличился значительно, – рассказал Виктор Семенов.

– Вы информировали Демченко? – уточнил журналист.

– А как я мог не информировать? От нашей службы Демченко получал информацию. Службы не могли не владеть той ситуацией, о которой я говорю, об увеличении количества военнослужащих, которое шло даже не в арифметической прогрессии.

С 2012 года и в аннексию Крыма Руслан Демченко являлся руководителем подгруппы по вопросам пребывания Черноморского флота в Украине.

Как действовал Руслан Демченко? Все ли сделал, чтобы информировать других чиновников, общество, международное сообщество о вероятном нарушении со стороны России?

"Схемы" обратились к нему с запросом. Но комментировать найденные журналистами факты он пока отказался.

"К сожалению, организация интервью первого заместителя Секретаря СНБО Украины Демченко Руслана Михайловича в ближайшее время невозможна ввиду плотного графика его работы", – сообщили в пресс-службе СНБО.

Известно, что Руслан Демченко был на связи с российскими должностными лицами перед и во время начала оккупации Крыма. 19 февраля 2014 г. в Киеве он встречался с Григорием Карасиным, заместителем министра иностранных дел России. Речь шла и о Черноморском флоте.

Именно в этот день президент Янукович начал вывозить свои вещи из резиденции Межигорья перед бегством в Россию, а на следующий день считается в Украине первым днем российской оккупации Крыма.

С этим же должностным лицом из России – заместителем министра иностранных дел Карасиным – Демченко пообщался и 26 февраля 2014 года. По телефону. И именно Карасин через несколько дней после этого разговора зачитает в Совете Федерации обращения об использовании российских войск в Украине.

Руслана Демченко рекомендовал назначить на заместителя секретаря СНБО в 2020 году его руководитель Алексей Данилов. Который назвал "Харьковские соглашения" "бестолковой антигосударственной ситуацией".

Но когда "Схемы" спросили у Данилова – почему именно Демченко – он начал кивать головой в сторону Офиса президента.

– Почему именно его? Кто попросил? – спросил журналист "Схема".

– Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Алексей Данилов.

– Нет, не знаю.

– Ну как, не знаете? Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, возглавляющий назначаемый президентом институт.

– Известно ли вам, что Руслан Демченко лоббировал "Харьковские соглашения" перед народными депутатами на парламентском комитете за день до голосования в Верховной Раде?

– Мне многое известно, но не все я могу говорить, услышали?

"Мы решили в Украине, что у нас люстрация, и те должностные лица самого высокого уровня, которые во времена Майдана представляли реально преступную власть, которая убивала людей, и которые продвигали интересы этой власти, что эти люди не занимают государственные должности. Мы решили? Тогда я не понимаю, что делал Демченко у Петра Порошенко, и что делает после того – я не понимаю", – говорит редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

Демченко на должность заместителя секретаря СНБО назначили с подачи руководителя Офиса президента Андрея Ермака – ранее сообщало издание "Зеркало недели".

Фамилия Руслана Демченко исчезла с сайта Министерства юстиции, как высокопоставленного чиновника времен Революции достоинства, по признакам подпадающего под люстрацию – запрет занимать государственный пост.

Такой список по фамилиям чиновников разместили публично во времена, когда Татьяна Козаченко работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины – с 2014 по 2016 годы.

Фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта Министерства юстиции убрали из-за жалоб граждан, пояснили в самом Минюсте.

Руслан Демченко в своем заявлении перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство. Об этом сообщили в офисе президента.

Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Говорят, – документы переслали в СНБО. А там отписывают, что у них нет. Ответственный за люстрационную проверку – частности, руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Позже Ермак в ответ на запрос "Схем" сообщил, что результатам проверки Демченко присвоен гриф "Для служебного пользования".

– Возникает вопрос: а кто в Украине его уволит (человек – ред.), если он был назначен с четким пониманием, что лицо подпадает под люстрацию? – говорит Татьяна Козаченко.

– Если человек назначен указом президента, что это значит? – спросил журналист "Схема" Сергей Андрушко.

– Это означает, что президент избирательно подходит к действию закона, он фактически его нарушает, – Татьяна Козаченко.

Также Андрей Ермак просил назначить на должность председателя Одесской областной администрации Сергея Гриневецкого. 10 ноября 2020 года он направил письмо-просьбу в Кабинет министров.

Но, за четыре дня до этого – 6 ноября – Одесская областная администрация заключила Гриневецкого о том, что он попал под действие закона "Об очищении власти". И отказала ему стать заместителем руководителя Одесской ОГА из-за этого.

Закон запрещает быть у власти тем, кто был на руководящих должностях компартии во времена Советского Союза. А Гриневецкий с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

– Как вам удалось обойти законодательство? Если через 5 дней после того, как вам поступила справка о том, что вы подпадаете под закон о люстрации, ваш пост уже согласовывал КМУ? – спросил журналист Сергея Гриневецкого.

– Я такой справки не получал. А закон абсолютно четко выписывает прошедшую я процедуру. Более того, я еще подкрепился решениями судов, – ответил глава Одесской ОГА.

Как же могло случиться, что руководитель Офиса президента просил назначить на государственный пост Гриневецкого, несмотря на люстрационный вывод?

"Схемы" обратились с этим вопросом к Андрею Ермаку. В Офисе президента на запрос журналистов ответили, что Гриневецкий написал заявление о проведении проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти". И отметили, что данный вопрос находится на контроле в ОП. Но о результатах вышеуказанной проверки не упомянули.

"У меня, например, лично нет никакого сомнения, что назначаемым лицам было доподлинно известно, что лицо подпадает под закон "Об очищении власти", однако, документально была создана такая система, по которой они бы начали проверку или проигнорировали, понимая, какая ответственность на них будет? Какая может быть ответственность на президента, назначающего глав администраций? Кто будет расследовать против них уголовные производства – руководитель СБУ, генпрокурор, являющихся членами их политической партии?" – говорит Татьяна Козаченко.

11 ноября 2020, несмотря на люстрационное заключение, кандидатуру Гриневецкого согласовали на заседании Кабинета министров – на должность главы Одесской областной госадминистрации.

Фамилия Гриневецкого должна была появиться в люстрационном реестре, – и быть добавлена в список тех, кому не позволено быть на госдолжности. Но так и не появилось там. Почему? Одесская облгосадминистрация говорит – направила письмо с выводом в Министерство юстиции, а Минюст говорит – такого письма не получали.

27 ноября 2020 года. Владимир Зеленский пожимает руку Сергею Гриневецкому после назначения, которое он подписал. Но в тот день люстрационный вывод был еще в силе.

В момент приветствия Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного административного суда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать госдолжность, но это решение еще не вступило в законную силу.

Это произойдет через две недели после приветствия президента – 14 декабря 2020 года. Именно в этот день будет решение апелляционной инстанции.

Выходит, Владимир Зеленский закрыл глаза на соблюдение закона во время назначения Гриневецкого, а продвигал назначение люстрированного чиновника руководитель его Офиса Андрей Ермак.

В прошлом Гриневецкий – многолетний руководитель Одесской области: впервые назначен указом президента Леонида Кучмы почти четверть века назад. Являлся народным депутатом как соратник Владимира Литвина.

А еще в 2002 году Гриневецкий получил орден дружбы от президента России Владимира Путина.

В 2004 году принимал участие в съезде в Северодонецке, Луганской области. Тогда участники этого собрания угрожали создать Юго-Восточную республику. В то время Гриневецкий тоже был главой Одесской областной администрации.

В 2009 году Гриневецкий написал книгу вместе с Дмитрием Табачником, Петром Симоненко и другими под названием "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?"

А за два месяца до того, как его главой ОГА назначил Зеленский (в 2020 году), Гриневецкий еще раз высказал свою позицию о НАТО в эфире на своей фейсбучной странице и сказал, что альянс – "это геополитическое недоразумение".

Почему же именно Сергея Гриневецкого в качестве главы Одесской ОГА избрал Владимир Зеленский? Вот объяснение руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"У него мощные связи с Китайской Народной Республикой, лично знает Си Цзиньпина – даже когда лидеры наших государств созванивались, и он (Си Цзиньпин – ред.) передавал приветствие ему (Гриневецкого – ред.). Я считаю его такой инструмент – не многие люди имеют такой персональный контакт, надо использовать в интересах государства, если такой контакт, нужно привлекать больше инвестиций и так далее. Относительно "Харьковских соглашений" – я не могу вам комментировать – действительно не знал ", – сказал Арахамия.

А кто же рекомендовал Зеленскому назначить на должность Анатолия Кинаха – другого фигуранта этой истории – эксдепутата, голосовавшего за "Харьковские соглашения"?

Оказалось, в частности, сам Анатолий Кинах.

Он и еще два других сопредседателя Национального трехстороннего социально-экономического совета подписали письмо Зеленскому.

Анатолий Кинах (с двумя другими лицами) опирался на решение президиума этого Совета и просил Зеленского назначить Анатолия Кинаха главой Национального совета. Что президент Владимир Зеленский впоследствии и сделал.

Что еще объединяет Владимира Зеленского, Руслана Демченко и Анатолия Кинаха?

Все трое проживают за одним забором – на государственных дачах Конча-Заспа под Киевом. По состоянию на июль 2021 г.

Да, Анатолий Кинах на госдачу попал благодаря еще распоряжению президента Леонида Кучмы в 2002 году.

На документе "не для опубликования" сказано, что Кинаху предоставлялась горничная, автомобили, бесплатный проезд по Украине, в том числе, самолетами, и госдача в пожизненное пользование на 400 квадратных метров. Это распоряжение отменили после Революции достоинства, а на госдаче Кинах продолжил проживать благодаря заключенному соглашению с домом отдыха Конча-Заспа в 2015 году. Эта сделка оказалась в распоряжении "Схема".

– Есть позиция СНБО, в частности, господина Данилова, о том, что те, кто не являются госдеятелями, должны оставить госдачи Конча-Заспа, где вы также проживаете, – уточнил у Анатолия Кинаха журналист.

– Вы неточно формулируете – задачу президента провести аудит использования госимущества на территории Конча-Заспа. Идет достаточно прозрачно – поддерживаю. А далее, согласно действующему законодательству, эффективности использования этого имущества, все процедуры должны приниматься (решения – ред.) по тому или иному лицу. С точки зрения моих личных позиций – происходящее в этой части жестко соответствует Конституции Украины, указам президента и нормативным актам – то, что имеет отношение к моему лицу, – ответил Анатолий Кинах.

Как попал на госдачу Руслан Демченко? При президенте Викторе Ющенко он – руководитель Офиса президента. Тогда он и направил письмо в Государственное управление делами с просьбой провести ремонт на государственной даче в Конча-Заспе. До конца 2009 года Руслан Демченко должен был вложить в государственную дачу три с половиной миллиона гривен. Это согласно инвестиционному соглашению.

Откуда такие средства были у тогдашнего чиновника?

В своей декларации за 2009 год – он указал, что потратил на содержание имущества шесть с половиной тысяч гривен в 2009 году. В том году Демченко вместе с женой заработали более 400 тысяч гривен, что составляет 12% суммы, которую он должен был вложить в госдачу того года. О накоплении в декларации не упоминается.

Владимир Зеленский инициировал выселение с государственных дач Конча-Заспа и называл фамилии, но Демченко и Кинаха среди перечня не было.

"Министры времен Януковича, например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин. Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение за расходы на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать, сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень проживающих там людей, при каких условиях они получили это право. информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", – говорил Зеленский в мае 2021 года.

4 июня этого года СНБО анонсировало: начался процесс выселения первых лиц с дач Конча-Заспа и Пуща-Водица. Но ни Руслана Демченко, ни Анатолия Кинаха – среди них не было.

Выходит, с одной стороны СНБО, возглавляемый президентом Зеленским, просит расследовать государственное предательство причастных к "Харьковским соглашениям".

А с другой, – Зеленский раздает государственные должности тем, кто голосовал или лоббировал эти соглашения. Более того, президент и руководитель его Офиса приобщаются к назначению таких людей на государственные должности, несмотря на то, что им было отказано в этом ранее на основании закона.

Несмотря на заявления о выселении из государственных дач – президент Зеленский продолжает жить за одним забором с теми чиновниками, которых возглавляемый им СНБО упрекает в сдаче национальных интересов.