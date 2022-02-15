Литва направила в Украину военных инструкторов: будут учить стрелять из комплексов Stinger

Литовские солдаты батальона противовоздушной обороны должны 15 февраля прибыть в Украину. Военнослужащие будут обучать Вооруженные силы украинского государства использовать ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщило издание LRT. Как отмечается, учения будут продолжаться в течение нескольких недель.

Stinger были доставлены в Киев 13 февраля на фоне напряженности из-за возможного вторжения России в Украину. Эта поддержка была оказана после того, как правительство США одобрило передачу оборудования, производимого США, в третью страну.

Солдаты, которых Литва отправила в Украину, много лет служили в подразделениях батальона ПВО, оснащенных указанными ракетными комплексами. Как пишет издание, они передадут украинским коллегам опыт, накопленный при применении ЗРК в течение нескольких лет.

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Командующий ВС Литвы Валдемарас Рупшис отметил, что страна поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать украинское государство. Он заявил, что оружие и техника ничто без знаний и умения ими управлять.

"Поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Германия направит дополнительные войска в Литву в ответ на все более агрессивные действия России и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии. Они отправятся в боевую группу передового присутствия НАТО в Рукле, которая сейчас насчитывает 1200 военнослужащих.

Еще в конце января 2022 года министры обороны балтийских стран заявили, что отправят Украине ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger. Эстония, Латвия и Литва получили от США разрешение на снабжение оружием для защиты от возможного вторжения на территорию российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что массовое наращивание российских войск у украинских границ – это "игра с позиции силы". В то же время РФ прикрывается национальными интересами – якобы желанием обезопасить себя от воображаемых угроз или врагов, находясь в окружении НАТО.