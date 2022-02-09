"Это игра с позиции силы": спикер Сейма Литвы рассказала, чего добивается Путин стягиванием войск

Массовое наращивание российских войск возле украинских границ – это "игра с позиции силы". При этом РФ прикрывается национальными интересами – якобы желанием оградиться от воображаемых угроз или врагов, находясь в окружении НАТО.

Об этом заявила в интервью ТСН спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, задекларированные Россией национальные интересы часто нарушают одну из наиболее фундаментальных ценностей международных отношений – свободу выбора соседней страны определять альянсы, частью которых она хочет быть.

"Российская Федерация, похоже, воспринимает отношения с соседями по принципу игры с нулевой суммой: если мой сосед делает что-нибудь хорошее, это автоматически означает, что я делаю что-то плохо, и наоборот. Но я не думаю, что этот принцип должен применяться в 21 веке", – подчеркнула Чмилите-Нильсен.

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Она отметила, что идет "игра в позиции силы" с везде разбрасывающимися претензиями.

"Мы находимся в ситуации, когда с одной стороны есть наращивание военной силы возле украинской границы, а с другой стороны мы видим очень агрессивную риторику", – сказала спикер Сейма Литвы, имея ввиду заявления российских дипломатов, которые предлагали НАТО "собрать манатки и убираться до кордонів 1997 года".

По ее мнению, ЕС, НАТО и партнеры делают "хорошую работу", пытаясь деэскалировать сложившуюся ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создали "воздушный мост" для доставки военной помощи Украине. Благодаря ему они поставляют оружие и боеприпасы, которые Киев запросил, чтобы предотвратить возможное вторжение РФ.

Дания привела свои вооруженные силы в повышенную боеготовность. Так, в городе Слагельсе соберут 700 солдат из датского боевого батальона, а на острове Борнхольм готовятся разместить два истребителя F-16.