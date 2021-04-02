Лидер ОПЗЖ Бойко: нет данных, чтобы называть Путина убийцей

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко сказал, что "нет данных" считать президента России Владимира Путина убийцей.

Так пророссийский политик прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о Путине в эфире "Право на владу" 1 апреля на телеканале "1+1".

"У меня нет таких данных, что он – убийца", – сказал он.

По словам Бойко, Байдена просто "поймали журналисты". Кроме того, член ОПЗЖ считает, что украинские чиновники не должны называть Путина убийцей, поскольку это усложнит переговоры по Донбассу.

"А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?" – сказал Бойко.

Напомним, во время одного из телеинтервью Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.

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