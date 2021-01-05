Лещенко: Байден назначит нового посла США в Украине

Новоизбранный президент США Джо Байден намерена сделать своего советника Майкла Карпентера послом Штатов в Украине.

Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. По его словам, Карпентер может стать "назначенцем Байдена в вопросах Украины".

"Мои инсайдеры подтверждают информацию, что предложенный президентом Трампом кандидат на пост посла США в Украине Кит Дейтон может быть заменен другой кандидатурой из команды Байдена. Проходят консультации на данную тему", – написал он.

Лещенко отметил, что Карпентер очень хорошо знаком с Украиной. Он работал в Совете безопасности США при президенте Бараке Обаме как член команды Байдена.

Также Карпентер ранее критиковал действия украинских властей за нападки в отношении НАБУ.

"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупционного комитета Рады (Егора Соболева – Ред.) и директора НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор ", – писал он в Twitter в декабре 2017 года.

Отметим, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Байден якобы назначит нового посла в Украине вместо генерала Кита Дейтона, который уже частично прошел процедуру назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майкл Карпентер утверждал, что президент США Дональд Трамп должен отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы последний понял всю затратность агрессии против Украины.