Лещенко: Байден призначить нового посла США в Україні

Новообраний президент США Джо Байден має намір зробити свого радника Майкла Карпентера послом Штатів в Україні.

Про це повідомив у Telegram екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. За його словами, Карпентер може стати "призначенцем Байдена в питаннях України".

"Мої інсайдери підтверджують інформацію, що запропонований президентом Трампом кандидат на пост посла США в Україні Кіт Дейтон може бути замінений іншою кандидатурою з команди Байдена. Проходять консультації на цю тему", – написав він.

Лещенко зазначив, що Карпентер дуже добре знайомий з Україною. Він працював у Раді безпеки США при президентові Бараку Обамі як член команди Байдена.

Також Карпентер раніше критикував дії української влади за нападки щодо НАБУ.

"Якщо Рада проголосує за звільнення глави Антикорупційного комітету Ради (Єгора Соболєва – Ред.) і директора НАБУ, я буду рекомендувати скоротити всю урядову допомогу США Україні, включаючи підтримку в сфері безпеки. Це ганьба", – писав він у Twitter в грудні 2017 року.

Зазначимо, що колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер говорив, що Байден нібито призначить нового посла в Україні замість генерала Кіта Дейтона, який уже частково пройшов процедуру призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майкл Карпентер стверджував, що президент США Дональд Трамп має скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб останній зрозумів усю витратність агресії проти України.