Кравчук не пришел в Раду в День Конституции: известна причина

Первый президент Украины Леонид Кравчук единственный из президентов Украины не прибыл на торжественное собрание в Верховной Раде, посвященное празднованию 25-летия Конституции. Как позже объяснили в его окружении, бывший гарант себя неважно чувствует.

Об этом сообщило издание "Суспильне", ссылаясь на пресс-секретаря первого президента Оксану Сибирцеву. По ее словам, политик сейчас не принимает участия ни в каких официальных и рабочих мероприятиях.

"Более того врачи строго-настрого запретили ему подвергать себя любого рода нагрузкам. Как физическим, так и психологического характера", – указала представитель Кравчука.

Отметим, что в понедельник, 28 июня, по случаю празднования Дня Конституции Украины в парламенте прошел торжественный съезд депутатов нескольких созывов Верховной Рады, а также президентов страны. Событие посетили все бывшие главы государства, кроме Кравчука и, разумеется, Виктора Януковича, который лишен звания президента и находится в национальном розыске.

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