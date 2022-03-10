Лавров заметно занервничал на пресс-конференции после встречи с Кулебой. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знал, куда деть руки, когда говорил о результатах переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Подобное поведение обычно связано с эмоциональным напряжением и проявляется при некомфортных условиях, стрессе, нервной ситуации.

Инцидент произошел на пресс-конференции Лаврова после его встречи с украинским министром в Анталии (Турция) в четверг, 10 марта. Речь представителя Кремля транслировали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лавров нашел возле стойки микрофона тонкий провод и взял его в руки, начал растягивать, скручивать, наматывать на пальцы. Время от времени он и вовсе опускал глаза и смотрел на свою "игрушку".

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Во время такого странного поведения российский министр заявлял: настаивая на нерасширении НАТО, РФ якобы "не хочет отказать украинскому народу, государству в безопасности".

Более того: представитель страны, напавшей на Украину, цинично сказал: "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России".

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины. Они длились около полутора часов и не принесли желаемого для нашей страны результата.

Кулеба по итогам встречи заявил: Украина не будет соглашаться на ультиматумы Кремля. "Мы не можем остановить войну, если у страны, совершившей агрессию, нападение, нет желания это делать", – сказал глава МИД.

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