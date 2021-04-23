Белорусский экс-министр – "слуге" Шевченко за вояж к Лукашенко: вы готовы пожать руку тому, кто дубинкой насилует людей?

Бывший министр культуры Республики Беларусь Павел Латушко резко раскритиковал нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко за встречу с непризнанным президентом РБ Александром Лукашенко.

Свое мнение белорусский политический деятель высказал украинскому народному избраннику в лицо. Так, и Латушко, и Шевченко участвовали в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белорусский экс-министр сказал, что Шевченко жал руку нелегитимному президенту, которого не поддержали на последних выборах и это было доказано наблюдателями.

"Если он получил 80% [на выборах], почему белорусы выходили на улицы? Почему он употребляет только силу, только репрессии, чтобы удержать свою власть?" – спросил гость эфира.

Он обратился к "слуге" и спросил у него, готов ли он "пожать руку милиционеру, который дубинкой насилует женщин и мужчин?"

Политический деятель указал на множество нарушений, которые допустили силовики во время протестов в Беларуси. Один из примеров – в результате побоев милиционеров скончался 25-летний парень, издевательства над которым снимали на видео. Никого из "правоохранителей" в тюрьму за это не посадили.

"И таких примеров – огромное количество", – подчеркнул Латушко.

"Кому вы жмете руку? Вы отдаете себе отчет?.. Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть – что вы еще можете продать за деньги? Что выше для вас: моральные ценности... или жать руку политику, который уничтожает народ?" – спросил он у Шевченко.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Шевченко прибыл в Минск и встретился с Лукашенко 20 апреля.

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля нардепы не приняли решение по поводу оскандалившегося политика из-за его поездки в Беларусь.