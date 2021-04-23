Лукашенко вручил Шевченко 'набор президента': 'слуга народа' похвастался подарками. Фото

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил народному депутаты от "Слуги народа" Евгению Шевченко несколько презентов, среди которых также водка, изготовленная "по особой технологии".

Об этом сам народный избранник рассказал Telegram-каналу Pavlovsky News, который опубликовал фото подарков (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

В серию "Президент" входят шоколад, конфеты и водка, которые нельзя купить в магазине. Они производятся в специальном цехе. По его словам, срок хранения конфет, упакованных в тканевую подарочную коробку, составляет всего две недели.

Также Лукашенко во время встречи с нардепом рассказал ему о водке "Президент". В частности, он отметил, что ее производят по особой технологии с кремниевой суперфильтрацией – последней разработкой времен распада СССР.

"Я не пробовал конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече", – сказал Шевченко.

Также "слуга" получил настойку и панно белорусских мастеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля не приняли решение по поводу нардепа из-за его поездки в Беларусь.