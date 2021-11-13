Жданов: мигранты могут пойти в Украину, нужно срочно укреплять границу и делать засады. Блиц-интервью

Тысячи мигрантов, которые штурмуют границу с Польшей, могут переключить свое внимание на Украину. У многих беженцев может быть боевой опыт, не исключено также, что они могли быть связаны с террористами ИГИЛ. Российские спецслужбы могут использовать этих людей для дальнейшей дестабилизации в нашей стране.

Белорусско-украинскую границу необходимо немедленно укреплять, начиная от мотков колючей проволоки и заканчивая патрулями Нацгвардии, Нацполиции и "Байрактарами".

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

Этот хаос и противостояние на границе не вечны. Я сомневаюсь, что господин Лукашенко собирался отвезти их с таким же комфортом рейсами в тот же Дамаск или Бейрут.

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Скорее всего, Польша и Литва выстоят. А куда их сбагрить? В Россию нельзя, потому что Россия их туда и завозит. Значит, надо направить их на юг.

Хорошая морковка, подвешенная для мигрантов – это то, что с нашей страной граничат четыре государства Евросоюза – Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. А кто умеет плавать, может попробовать и через Дунай переплыть.

Украино-белорусская граница сегодня выглядит печально. Кроме ниток – ниток! – колючей проволоки, растянутой на столбы, в некоторых местах еще на старые или на более современные, как в Киеве на скоростном трамвае, там ничего нет. А есть места, где вообще никакого оборудования нет. Например, где болота и топи. Пограничники обходят их, но есть же местные жители, которые знают все тропы. Им прикажут – и они поведут.

Ведь это централизованная спланированная операция Кремля. Вплоть до того, кто рубит деревья, кто атакует пограничников, кто ломает "колючку" и так далее.

Нам надо срочно укреплять границу и готовиться к тому, что проникновения могут быть как массовыми, как это происходит в Польше, так и мелкими группами. Даже по болотам и непроходимым местам.

Что необходимо срочно сделать? Первое – надо делать второй параллельный забор, чтобы была полоса отчуждения, из которой можно было бы четко наблюдать попытки перемещения. Второе – на нитки колючей проволоки надо повесить мотки колючей проволоки, а между двумя рядами ограждений разбросать еще и малозаметные проволочные ограждения.

А дальше надо выставлять кордоны пограничников, патрули Национальной гвардии и Национальной полиции, выставлять секреты территориальной обороны и на базе Сил специальных операций делать резервные группы быстрого реагирования, которые будут вооружены не только специальным вооружением, но и тяжелой броней. Чтобы они могли подъехать на вездеходах в любую точку. Плюс беспилотники и вертолеты.

Это уже по-взрослому, с нами никто не играется.

Протяженность границы больше тысячи километров, но у нас все силы и средства есть. Уже выделяют 8,5 тысяч военнослужащих и 17 миллиардов гривен из бюджета. Начало хорошее. Вопрос только в организации, чтобы гвардейцев не бросили в палатке в лесу, а поставили модульные домики, оборудовали их. Чтобы секреты и патрули были организованы. Чтобы интервал между патрулями был не 2 часа, а 5-7 минут.

Секреты – это когда два человека садятся в засаду на самых опасных или проходных направлениях, маскируются и наблюдают. Их задача – обнаружить. Они могут даже не принимать меры к задержанию. Для пограничников это нормальная практика, особенно в период, когда существует угроза прорыва границы.

И главное – технические оснащение. "Байрактары" и другие виды беспилотников уже сегодня должны летать над границей. Потому что потом ловить будет очень трудно.

Фактически, сейчас власть сдает экзамен на способность реализации вопросов национальной безопасности страны. Есть граница – есть государство, нет границы – нет государства.

Эти мигранты, в основном, курды. Я не исключаю, что там есть бывшие представители ИГИЛ и бойцы курдской освободительной армии. Даже если это сирийцы, мужчины тоже могут иметь боевой опыт.

Представьте себе незаконный прорыв небольшой группы мигрантов. Это организованная преступная группа. Здесь их встречает резидентура, вооружает, снабжает деньгами и документами – и пожалуйста, вот вам диверсионная группа, которая может проводить террористическую деятельность на территории Украины.

Понятно, что Украина – не их цель. Основная масса, может быть, пойдет прорывать нашу границу, а потом опять границу Евросоюза. Но спецслужбы РФ могут воспользоваться и, скорее всего, воспользуются ими для создания сети в Украине.

Но на сегодня гражданину арабской страны в Украине не надо прятаться. По разным оценкам, в руки российских спецслужб с оккупированных территорий могло попасть порядка 2 миллионов бланков паспортов Украины. Поэтому они могут клепать паспорта без проблем. Плюс коррупцию в нашей стране никто не отменял.

Если у него сделаны документы – пожалуйста, делай вид, что ты живешь обычной жизнью, а при необходимости выполняешь поставленную тебе задачу.

Подробнее о том, что происходит на польско-белорусской границе, о причинах возникновения ситуации с мигрантами и о том, есть ли угроза для Украины, читайте в нашем материале.