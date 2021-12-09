Кулеба заявил, что Украина готова пойти на уступки России, но не в вопросе НАТО

Киев готов идти на компромиссы в переговорах с Москвой лишь на условиях взаимности и в вопросах, которые не являются принципиальными для Украины. Например, речь не идет о теме сотрудничества или членства страны в НАТО.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба иностранным журналистам. Интервью опубликовало издание SkyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства", – заверил министр.

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Он подчеркнул, что Киев не собирается уступать Кремлю в вопросах европейской и евро-атлантической интеграции Украины. В любом случае требования должны быть рациональными и законными.

Однако, по словам главы украинского МИД, страна-агрессор требует от Украины отказа от проведения самостоятельной внешней политики, а это незаконно.

"Красная линия" России – это ее граница. Эту границу никто не вправе пересекать, и мы с этим полностью согласны", – выразил убеждение Кулеба.

Так он ответил на заявления главы РФ Владимира Путина о том, что "красной линией" для них является вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории ударных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба призвал Европу не принимать ультиматумы Путина поводу невступления Украины в НАТО. По его словам, даже оставаясь внеблоковым государством, наша страна может подвергнуться агрессию со стороны РФ.