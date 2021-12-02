Кулеба заявил, что Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем

Россия продолжает провоцировать Украину как военным путем, так и на дипломатических площадках. Однако наша страна по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта и продолжит призывать партнеров подготовить пакет по сдерживанию агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, меры должны быть такими, чтобы заставить президента Владимира Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе.

Министр заверил, что Украина не намерена каким-либо образом провоцировать РФ или проводить какие-либо военные операции на Донбассе и по-прежнему заинтересована в мирном разрешении ситуации.

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"Я действительно ценю роль Соединенных Штатов во всех этих элементах, в сдерживании России в более широком смысле, а также в создании этого пакета по сдерживанию, который объединяет трансатлантическое сообщество", – указал Кулеба.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в который раз заверил в непоколебимой приверженности Соединенных Штатов территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины. Ранее он уже сообщил, что у США есть данные о разработках планов России против Украины и в случае агрессии, в НАТО готовы усиливать свой "восточный фланг".

По словам Блинкена, планы РФ включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри и крупномасштабные военные операции. Поэтому, в случае эскалации НАТО готово вводить также экономические санкции, которые ранее не использовались.

"Мы четко дали понять Кремлю, что мы будем реагировать решительно, в том числе с применением экономических мер очень значимого влияния, от применения которых мы ранее воздерживались", – заявил госсекретарь.

При этом в НАТО заявили, что решать вопрос вступления или невступления Украины в Североатлантический альянса будет не Россия. У нее нет права вето. Ранее президент России Владимир Путин потребовал гарантий, что Североатлантический альянс не будет проводить политику расширения. Он также заявил, что Москва видит угрозу в учениях НАТО в Европе.

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