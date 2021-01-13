Кулеба высказался о привлечении США в "нормандский формат"

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, активное привлечение США к решению вопросов прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации ее территорий станет очень полезным и эффективным.

Будет ли это происходить в рамках "нормандского формата", является вопросом дипломатии, заявил он в интервью OBOZREVATEL. Глава МИД Украины предложил "решать проблемы в порядке их поступления".

"Слышу об этом (привлечении США. – Ред.) с 2014-го года. Как говорится, если не о чем говорить – давайте об изменении "нормандского формата" ... Для этого требуется согласие всех его участников", – сказал он.

Несмотря ни на что, более активное участие США в урегулировании конфликта на востоке Украины будет эффективным, считает Кулеба.

Предыдущие переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу состоялись 12 января в Берлине. Они продолжались более 6 часов. Киев предложил Москве комплекс мероприятий "золотой мост", предусматривающий завершение войны на Донбассе. Также обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Подробнее о концепции "золотого моста", которая позволит России "с достоинством уйти с территории временно оккупированного Донбасса", можно прочитать здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по заявлению Кулебы, глобальной стратегией РФ является желание "смерти для Украины как государства".

По мнению дипломата, в России ждут не только смены лидеров Германии и Франции в "нормандском формате", но и определения четких контуров политики новой администрации избранного президента США Джо Байдена.