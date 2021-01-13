Кулеба висловився про залучення США в "нормандський формат"
На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, активне залучення США до вирішення питань припинення російської агресії проти України та деокупації її територій буде дуже корисним та ефективним.
Чи відбуватиметься це в межах "нормандського формату", є питанням дипломатії, заявив він в інтерв’ю OBOZREVATEL. Очільник МЗС України запропонував "розв’язувати проблеми в порядку їхнього надходження".
"Чую про це (залучення США. – Ред.) з 2014-го року. Як то кажуть, якщо нема про що говорити – давайте про зміну "нормандського формату"... Для цього потрібна згода всіх його учасників", – сказав він.
Попри все, більш активна участь Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на сході України буде ефективною, вважає Кулеба.
Попередні перемовини радників лідерів країн "нормандської четвірки" щодо Донбасу відбулися 12 січня у Берліні. Вони тривали понад шість годин. Київ запропонував Москві комплекс заходів "золотий міст", який передбачає завершення війни на Донбасі. Також обговорювалося виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року.
Детальніше про концепцію "золотого мосту", яка дозволить Росії "з гідністю піти з території тимчасово окупованого Донбасу", можна прочитати тут.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за заявою Кулеби, глобальною стратегією РФ є бажання "смерті для України як держави".
На думку дипломата, в Росії чекають не лише зміни лідерів Німеччини та Франції у "нормандському форматі", а й окреслення чітких контурів політики нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена.