Арестович розповів про 'золотий міст' для Путіна на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін може з гідністю піти з території тимчасово окупованого Донбасу, але вперто не робить цього.

Як розповів в інтерв'ю Politeka радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, Україна дає Росії "золотий міст", щоб піти з Донбасу, але Путін не вживає жодних заходів.

"Той комплекс угод і ті пропозиції, які ми пропонуємо, вони дають золотий міст Росії на відхід. Причому не просто відхід, а відхід зі збереженням обличчя, зняттям санкцій за Донбас – це блискучий вихід для них. Але вони на це не йдуть", – пояснив він.

Арестович підкреслив, що Росія не хоче виходити з переговорного процесу, але водночас уникає реалізації мирних ініціатив щодо Донбасу.

"Іноді складається враження, що їм потрібен процес, а не результат, що вони чогось чекають", – зазначив він.

На думку Арестовича, нині в Києва немає підстав для переходу до умовного плану "Б", оскільки і план "А" діє: "нормандський" і "мінський" формати працюють – по міліметру, але проблемні питання вирішуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Арестович сказав, що питання розміщення на Донбасі миротворців ООН не розглядається.