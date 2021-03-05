Кулеба: вопрос привлечения США к ТКГ не стоит

Сейчас Украина не планирует рассматривать вопрос присоединения Соединенных Штатов Америки в качестве переговорщика к Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 5 марта, который транслировался на странице МИД в Facebook. Дипломат отметил, что сейчас формат ТКГ четко очерчен.

"Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников – Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит", – отметил Кулеба.

При этом он добавил, что в последнее время на встречах ТКГ россияне демонстрируют лишь деструктивную позицию, которая не позволяет двигаться дальше. Любые попытки прекратить такое поведение страны-агрессора не дают результата.

"Мы видим сплошной деструктив и попытки перекладывать ответственность за все на Украину. Не то, чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой топ-уровень", – признался глава украинского МИД.

Напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что переговоры в таком формате потеряли смысл из-за присутствия на них боевиков в качестве представителей оккупированных территорий. Следовательно, встречи фактически стали "проходным двором".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что нашему государству не стоит расширять "нормандский формат" за счет привлечения в него США. По его мнению, куда эффективнее сохранить отдельный трек взаимодействия с этим партнером.