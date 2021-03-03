Заседания ТКГ потеряли смысл и стали 'проходным двором', – Казанский

Заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе потеряли смысл из-за присутствия на них "боевиков в качестве представителей оккупированных территорий", и сейчас фактически стали "проходным двором".

Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах в ТКГ от украинской делегации Денис Казанский. Мнением он поделился в эфире канала "Прямой".

"Мы переговоры, с одной стороны, не срываем, а с другой – как таковых переговоров нет. То есть происходит эта перепалка. И мы сегодня, в принципе, все время обсуждали просто, что это за люди, почему они присутствуют", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что украинская делегация в ТКГ требует от ОБСЕ "прояснить статус боевиков на переговорах", ведь договориться о чем-либо "в такой атмосфере невозможно". По его словам, украинская сторона пытается это донести до модераторов миссии.

"Если это будет продолжаться, и они не примут ситуацию под контроль, не будет фильтрации людей... Или пусть нам Россия официально предоставит ноту, в которой эти "представители общественности" будут указаны, как то, что российский МИД их включает, потому что такая процедура возможна. Но пока то, что происходит, – это просто действительно как проходной двор", – высказался Казанский.

Он уточнил, что только тогда "боевики могут присутствовать на заседаниях как представители", приглашенные из российской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш заявил о "прорыве" в Минском процессе – на нем впервые за долгое время заговорили "эксперты ОРДЛО".