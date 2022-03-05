Кулеба: Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись за свою землю, и правда на нашей стороне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство победит в войне с Россией. Он отметил, что правда сейчас на нашей стороне.

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook. Министр провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним санкции против страны-агрессора России и ее изоляцию от мира, а также предоставление дополнительного оружия для защиты Украины.

"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, оказывать необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", – сказал Кулеба.

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Политики поговорили на украинско-польской границе об усилении оборонных возможностей Украины, в частности, о защите нашего неба от российской авиации и ракет, которыми оккупанты атакуют жилые кварталы городов и убивают мирных жителей.

Блинкен выразил восхищение действиями всего украинского народа и заявил, что "Путин совершил ужасную ошибку", поскольку считал, что Украина якобы не существует как независимого государства.

"Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира, в конце концов, победит. Я говорю это прямо. Я соглашаюсь с министром Кулебой, что вопрос в цене победы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен уже выразил убеждение, что Украина может выиграть войну с Россией. Он не стал предполагать, как долго будут продолжаться боевые действия, в то же время настаивает на том, что поражение нашей страны не является неизбежным.

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