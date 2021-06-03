Посол Польши в Украине – о военных учениях РФ: доверие к стране нулевое

На протяжении многих лет Россия заявляет, что проводит не одно военное обучение, а много маленьких. Из-за этого уровень доверия к стране почти нулевой.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки в интервью "Главкому". Комментируя учения "Запад – 2021", которые должны провести и Россия и Беларусь, он отметил, что в Польше каждый раз обращают внимание на то, что они должны быть прозрачными. Это, по его словам, обязательный механизм в рамках ОБСЕ для проведения военных учений.

"Мы ожидаем, что информация о том, когда, сколько и куда проводят передислокацию войск, должна быть известна. К сожалению, уже много лет Россия говорит, что она проводит не одно обучение, а много маленьких. И по параметрам количества они меньше, чем те, по которым Россия обязана предоставить любую информацию. Но это не совсем корректно с их стороны. Нам всем, в том числе России, это не помогает восстановить уровень доверия", – сказал Цихоцки.

Он отметил: уровень доверия к России других государств – почти нулевой.

"Сегодня, повторюсь, он почти нулевой. И это для России также плохо", – подытожил посол.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цихоцки также сообщил, что Польша "логистически готова" к проведению переговоров по Донбассу на территории своей страны. В частности, их можно перенести в Варшаву или Краков с белорусской столицы Минск.