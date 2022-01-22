Кулеба: Россия хочет, чтобы мы были слабы, но мы знаем, где брать оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия угрожает последствиями из-за поставок украинской армии вооружения, так как хочет, чтобы наша страна была слабая. В то же время, по его словам, количество партнеров, поставляющих Украине оружие, только возрастет.

Глава МИД отметил, что сейчас также крайне важно переубедить Германию снять блокировку вопроса о поставке вооружения в Украину. Об этом министр рассказал в интервью "Радио Свобода".

Кулеба подчеркнул, что ведет переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок о том, чтобы Германия изменила свою точку зрения касательно поставок оружия в Украину. По словам главы украинского МИД, даже в такой ситуации Украина знает, как получить необходимое вооружение.

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"Есть трек с Германией. Для нас ситуация с Германией – это политически важно, снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы его там берем. И будем брать", – сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД рассказал, что несмотря на угрозы и криками со стороны России, международные партнеры продолжают помогать Украине. Кулеба говорит, что многие страны понимают связь с безопасностью Украины и безопасностью на всем европейском континенте.

"Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам", – подчеркнул министр.

Напомним, в Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Это позволит президенту Джо Байдену предоставлять средства обороны, необходимые для защиты гражданского населения нашей страны.

Также сообщалось, что Латвия намерена отправить в Украину свою военную технику и летальное оружие на фоне вероятной агрессии по отношению к ней со стороны России. В то же время там отмечают, что сейчас войска РФ в Беларуси представляют еще большую угрозу для их соседа – Литвы.

Ранее военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказал, что Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры нашей страны могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.

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