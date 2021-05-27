Кулеба рассказал о секретном докладе в СНБО по угрозе из Беларуси

Во время одного из недавних заседаний Совета национальной безопасности и обороны был представлен секретный доклад по Беларуси. Он касался возможных угроз со стороны этого государства.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 27 мая заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, у Украины есть понимание такой угрозы и наработаны сценарии действий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда Россия резко нарастила свое присутствие вдоль наших границ и на оккупированных территориях, было заседание СНБО, на котором мы анализировали, что делает Россия. Там был отдельный тайный доклад", – сказал министр.

Он добавил, что подробности доклада разглашать не может, однако уточнил, что тот касался возможных угроз со стороны Беларуси и шагов, которые следует предпринимать в связи с этим.

"Анализ этот есть и понимание того, что нужно делать тоже есть", – резюмировал Кулеба.

Кроме того, глава МИД пояснил, что сближение Беларуси с Россией несет угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.