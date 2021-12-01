Кулеба рассказал, какое вооружение необходимо Украине: речь идет о конкретных вещах

Украина имеет полное право на получение военных технологий и оружия. Ключевыми текущими потребностями нашего государства в оборонной сфере являются системы противоракетной и противовоздушной защиты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, сообщает "Укринформ". По его словам, речь идет о конкретных вещах, которые укрепили бы ВСУ, и это не только вооружение.

"Есть и другие важные вещи: парамедицина, системы связи. Наши ключевые потребности сейчас – это системы противоракетной и противовоздушной защиты", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина не находится под никакими санкциями или эмбарго по поставкам оружия, поэтому передача его нашей стране является исключительно политическим вопросом.

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Ранее Кулеба отмечал, что некоторые государства в настоящее время следуют нарративу страны-агрессора России. В частности, заявляя, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы побуждает ее к военному удару. По словам министра, это чушь, а украинское государство всеми силами пытается не допустить ухудшения ситуации.

Он выразил убеждение, что только от устойчивости Украины и уровня поддержки со стороны ее партнеров зависит, действительно ли эти угрозы от РФ перерастут в военный конфликт.

Кроме того, СМИ сообщали, что Канада рассматривает возможность нескольких вариантов военной помощи Украине на фоне угрозы России. Это может быть размещение военных, отправка боевого корабля или перебрасывание истребителей. Пока активно обсуждается возможность укрепления военного контингента, который находится в Украине в рамках учений. В то же время, как говорится в материале, любое подкрепление будет являться сигналом президенту России Владимиру Путину.

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