Канада может разместить в Украине свои истребители из-за российской угрозы – СМИ

Канада рассматривает возможность несколько вариантов военной помощи Украине на фоне угрозы со стороны России. Это может быть размещение военных, отправка боевого корабля или переброска истребителей.

Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на два своих источника. Соответствующие разговоры начались после назначения на пост министра обороны Аниты Ананд.

По словам собеседников, сейчас активно обсуждается возможность укрепления военного контингента, который находится в Украине в рамках учений.

Так, рассматривается переброска нескольких канадских военных. Еще один вариант – переброска из Румынии канадских истребителей CF-18. Третий вариант – отправка в Черное море боевого корабля.

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Издание отмечает, что любое подкрепление будет сигналом президенту России Владимиру Путину. Газета также напомнила об угрозе со стороны РФ, о чем свидетельствуют данные о переброске вооружений к границе с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американцев предупредили о необычной военной активности России возле украинских границ, а именно – скоплении военной техники и солдат.