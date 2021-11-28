Кулеба: отдельные страны следуют российскому нарративу о том, что Украину не надо вооружать

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба указал, что некоторые государства сейчас следуют нарративу страны-агрессора России. В частности, заявляя, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы побуждает ее к военному удару.

Министр такие высказывания назвал полной чушью. Комментарием он поделился в интервью немецкому изданию Zeit.

По его словам, Российская Федерация продолжает блокировать "нормандский формат". В то время как украинское государство всеми силами пытается не допустить ухудшения ситуации.

"2014 год показал, что граница между демонстрацией и фактическим использованием военной силы в России чрезвычайно тонка. Этому способствует не только вооружение, но и фактическая блокада Россией "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, а также рост напряженности на границе с Беларусью", – объяснил Кулеба.

Видео дня

Он выразил убеждение, что только от устойчивости Украины и уровня поддержки со стороны ее партнеров зависит, действительно ли эти угрозы от РФ перерастут в военный конфликт.

Министр подчеркнул, что цель украинской стороны – не допустить ухудшения ситуации.

"Но, к сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не надо вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару. Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе боевым путем", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что альтернативой дипломатии может быть только одна – война. А Украина к ней не стремится.

Как сообщал OBOZREVATEL: