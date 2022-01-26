Кулеба рассказал, какие страны оказали Украине военную помощь на фоне риска агрессии РФ

Ряд стран-членов НАТО предоставили предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку, несмотря на то, что наша страна не принадлежит к альянсу. Эта помощь укрепляет переговорную позицию Украины.

Об этом на брифинге в Киеве 26 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, перечислив страны: США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия и другие члены НАТО. Министр высказал им благодарность за поддержку украинских вооруженных сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кулеба акцентировал, что так как Украина не является членом НАТО, на нее не распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора, согласно которой участники альянса должны оказать поддержку стране, подвергшейся нападению.

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При этом глава МИД подчеркнул, что полученное вооружение нужно нашей стране для того, чтобы его не пришлось применять.

Напомним: 25 января в Украину прибыл уже третий самолет из США с партией летального вооружения. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина и дальше будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах.

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