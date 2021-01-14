Кулеба ответил на скандал о вмешательстве украинцев в выборы в США
Украина не вмешивалась во внутренние дела США, и напряженных отношений между странами нет.
Об этом в четверг, 14 января, во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях, то нет – мы его не чувствуем, потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет и этого никогда не будет", – сказал чиновник.
В тоже время он отметил, что действия отдельных личностей должны рассматриваться, как "действия отдельных физических лиц".
"Любой человек, который хочет повлиять на внутренне политические процессы в США в конце концов будет вынуждена нести за это ответственность. Потому что Штаты жестко и принципиально ставятся к таким вещам. Поэтому люди после своих действий должны были понимать последствия таких шагов", – сказал Кулеба.
Дипломат добавил, что Америка в вопросе о вмешательстве в свои дела имеют основания подозревать этих людей в действиях в интересах РФ, а не Украины.
"Это очень важное замечание, чтобы в информационном пространстве и общественном мнении США не формировалось мнение о том, что это украинцы от имени Украинского государства что-то делали", – объяснил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов. Санкции связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.
Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.
Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что на американские санкции против нардепа Дубинского должны реагировать в правящей партии.
Глава ОП Андрей Ермак сказал, что в Офисе президента Украины сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США.