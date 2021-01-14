Кулеба відповів на скандал про втручання українців у вибори в США
Україна не втручалася у внутрішні справи США, і напружених відносин між країнами немає.
Про це в четвер, 14 січня, під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Щодо якогось напруження у двосторонніх відносинах, то немає – ми його не відчуваємо, оскільки немає ніяких підстав стверджувати, що Україна, як держава, втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, цього немає і цього ніколи не буде", – сказав чиновник.
Водночас він зазначив, що дії окремих особистостей мають розглядатися як "дії окремих фізичних осіб".
"Будь-яка особа, яка хоче вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде змушена нести за це відповідальність. Тому що Штати жорстко й принципово ставляться до таких речей. Тому люди після своїх дій повинні були розуміти наслідки таких кроків", – сказав Кулеба.
Дипломат додав, що Америка в питанні про втручання у свої справи мають підстави підозрювати цих людей у діях в інтересах РФ, а не України.
"Це дуже важливе зауваження, щоб в інформаційному просторі й громадській думці США не формувалася думка про те, що це українці від імені Української держави щось робили", – пояснив Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня США ввели санкції проти громадян України, серед яких нардеп Олександр Дубінський, колишній військовий прокурор Костянтин Кулик і екснардеп Олександр Онищенко, а також низки інформаційних ресурсів. Санкції пов'язані з вірогідним втручанням цих осіб в американські вибори.
Усього під дію обмежувальних заходів потрапили сім осіб і чотири сайти. Їх пов'язали з нардепом Андрієм Деркачем, проти якого раніше вже були введені обмежувальні заходи, і Росією.
Дубінський зі свого боку заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що на американські санкції проти нардепа Дубінського повинні реагувати в панівній партії.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що в Офісі президента України зроблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності причетних до втручання у вибори в США.