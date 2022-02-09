Кулеба объяснил, почему Германия категорически отказалась давать Украине вооружение

Решение Германии не поставлять Украине оружие является политическим. Законодательных запретов на этот счет нет.

Такое заявление на брифинге 9 февраля сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он раскрыл немного подробностей переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Кулебы, он прямо сказал на встрече главе МИД Германии, что их позиция по оружию несправедлива.

"Это сугубо политическое решение. А раз так, значит оно может быть, по крайней мере частично, модифицировано. С этим Анналена поехала обратно", – отметил министр.

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Он подчеркнул, что вопрос поставок вооружения очень сложный для Германии.

"Они (в правительстве Германии) все знают и все понимают. Решение теперь за ними", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи в Киеве главы МИД Украины и Германии обсуждали, в частности, вопрос поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

Отметим, что визит Бербок в Украину стал вторым за месяц.