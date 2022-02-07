В Украину прибыла глава МИД Германии: какая цель второго за месяц визита

В понедельник, 7 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Своим вторым визитом за месяц она продолжает усилия по мирному урегулированию кризиса, вызванному агрессией России у границ нашей страны.

Такое заявление главы МИД Германии опубликовано на сайте Министерства. Бербок подчеркнула, что это непросто, но на карту поставлен мир во всей Европе.

"Борьба за это со всей нашей силой и решимостью должна стоить всех усилий", – уверена она.

Дипломат заявила, что своим очередным визитом также подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины и единство с нашим народом.

"В этой нестабильной ситуации меня особенно впечатляет одна вещь: здравомыслие, с которым действует народ Украины", – заметила Бербок, добавив, что все дипломатические усилия совершаются ради него.

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Глава МИД Германии отметила, что в этот раз, помимо встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, она намерена посетить линию соприкосновения на Донбассе.

"Я буду слушать жителей и из первых рук узнавать об их опыте, впечатлениях и проблемах, чтобы затем использовать это в политических переговорах, которые мы хотим продолжать всеми силами", – подчеркнула чиновница.

В свою очередь Кулеба в своем Twitter сообщил, что визит Бербок в Украину начался с посещения Национального музея Голодомора-геноцида.

"Мы работаем над тем, чтобы о геноциде украинцев стало широко известно всей международной общественности, в частности в Германии", – подчеркнул он.

После переговоров Бербок и Кулеба дали общий брифинг. Главные итоги:

стороны обсудили красные линии из-за угроз России;

диалога с "Л/ДНР" не будет, это не предусмотрено Минским соглашением;

главы МИД Франции не было на встрече из-за визита президента Эммануэля Макрона, который состоится 8 февраля;

украинский народ всегда является единственным источником решений.

На брифинге с Бербок Кулеба подчеркнул, что она не призывала его к каким-либо уступкам по Донбассу.

"Наше общее мнение – необходимо дипломатическим путем разрешать конфликт", – заявил он.

При этом стало известно, что встреча в Киеве президента Зеленского с Бербок, которая ранее была запланирована, не состоится. Кулеба объяснил это тем, что у президента Украины "насыщенный график". Также он уточнил, что речь не идет о каком-то политическом сигнале.

Сама Бербок заявила, что эта встреча изначально не была самоцелью ее визита в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит глав МИД Германии и Франции в Украину 7 и 8 февраля связан с наращиванием войск России у границ Украины, также запланировано посещение линии разграничения на Донбассе. Они подчеркнули поддержку неприкосновенности Украины и выразили солидарность с нашим народом.