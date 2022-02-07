Глава МИД Германии пригрозила России 'беспрецедентными и жесткими' санкциями

Запад един в вопросе санкций против России, которые планируют ввести для противодействия ее дальнейшей агрессии против Украины. Меры будут жесткими и беспрецедентными.

Такое заявление 7 февраля в Киеве сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Совместную пресс-конференцию с главом МИД Украины Дмитрием Кулебой транслировал YouTube-канал In time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы запланировали ряд жестких мер против России. Эти санкции являются беспрецедентными и скоординированными со всеми партнерами", – сказала Бербок.

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По ее словам, Берлин готов "понести высокую экономическую цену".

При этом она добавила, что Запад пытается продолжать диалог с Россией. Бербок напомнила, что США и НАТО дали письменные ответы Москве на требования "гарантий безопасности" (речь идет о невступлении в Альянс стран бывшего СССР, в том числе Украины).

По словам главы МИД Германии, теперь "мяч на стороне Москвы", от которой зависит вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Кулеба добавил, что обсудил с Бербок шаги, которые Берлин может предпринять для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

"Это был откровенный разговор, у нас действительно разные позиции разные. Но наша задача состоит в поиске решений", – сказал министр, добавив, что, по его мнению, найти общий язык удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, главы МИД Австрии, Словакии и Чехии 7 февраля посетили Донбасс. Также на восток Украины должна поехать и Бербок.