Кулеба обозначил 'красную' линию Украины по Донбассу

Украина не будет вести переговоры с главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом в эфире телеканала BBC News World рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИД подчеркнул, что такие переговоры являются "красной линией", которую наша страна никогда не перейдет.

"Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень твердый в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украине. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта – в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", – заявил дипломат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не будет вести переговоры с террористами "Л/ДНР".

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – отметил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле рассказали о "красной линии" в отношениях с Украиной.