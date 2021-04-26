Зеленский: я не буду вести переговоры с террористами 'Л/ДНР'

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вести переговоры с террористами "Л/ДНР".

Об этом глава государства рассказал в интервью Financial Times, комментируя предложение главы РФ Владимира Путина вести переговоры по Донбассу с представителями "республик".

При этом Зеленский отметил, что намерен встретиться с Путиным, но его "волнует не место проведения, а содержание".

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – добавил гарант.

Также президент ответил на реакцию западных стран на стягивание российских войск к границе Украины. Он отметил, что фактически призыв Украины к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что считает Минские соглашения недостаточно гибкими и такими, которые не отвечают сегодняшней ситуации. В частности, президент предлагает "расширить и углубить" "нормандский формат" за счет США, Канады и Великобритании.

Напомним, что 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. Позже у Зеленского сказали, почему решили позвать Путина на Донбасс.

Путин ответил на предложение о встрече украинского лидера Зеленского, однако готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины сказали, могут ли позвать главу РФ Владимира Путина в Киев.