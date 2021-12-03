Кулеба – о присоединении Украины к НАТО: двери пока закрыты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Украины пока остаются закрытыми. А решение о присоединении зависит от позиции столиц трех стран-членов, до сих пор воспринимающих ее как "дополнение к РФ".

Таким мнением глава МИД поделился в интервью латвийскому новостному порталу Sargs. Правда, о столицах каких именно государств идет речь, он не указал.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – уточнил министр.

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При этом выразил убеждение, что ситуация кардинально изменится. В частности, когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с украинским государством через призму двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты", – признал Кулеба.

Глава украинского МИД не стал отвечать на уточняющий вопрос журналистов, о позиции лидеров которых стран по членству Украины в НАТО он говорит. Министр сослался на недипломатичность такого ответа.

Напомним: глава страны-агрессора России Владимир Путин потребовал от НАТО того, что оно не будет проводить политику расширения. Он заявил, что Кремль видит угрозу в натовских учениях, которые проходят в Европе.

В ответ на это генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не России решать, вступать или нет Украине в НАТО. Он подчеркнул, что РФ не имеет права вето в этом вопросе. Такое же мнение высказал и Дмитрий Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт, ветеран АТО Мирослав Гай предположил, что Кремль будет реагировать на сближение Украины с НАТО расширением агрессии. По его убеждению, стране уже сейчас нужно готовиться к войне "на всех фронтах".