Кремль будет наказывать Украину за НАТО: Гай призвал готовиться к войне на всех фронтах

Реакцией Кремля на сближение Украины с НАТО будет расширение агрессии. Уже сейчас нашей стране нужно готовиться к войне "на всех фронтах".

Множество фактов свидетельствует о том, что страна-агрессор определяет для себя Украину как часть "русского мира". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, военный эксперт Мирослав Гай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, эксперт напомнил, что в военной доктрине РФ расширение НАТО определяется как внешняя угроза. "Поэтому как только Черногория объявила о вступлении в НАТО, Россия устроила там попытку государственного переворота, было совершено покушение на премьер-министра", – отметил Гай.

"У России в Украине гораздо больше возможностей, чем в Черногории. Как только мы объявим, что вступаем в НАТО или получаем ПДЧ, Россия будет ускорять все деструктивные процессы, пытаться сеять хаос и использовать милитарную компоненту, как это в свое время было в Грузии", – подчеркнул он.

Эксперт также напомнил о последних заявлениях и статьях российского военного истеблишмента, свидетельствующих о том, что РФ преследует цель создать новое "союзное государство" и готова прибегать ради этого к агрессивным действиям.

"Мы видим во всех последних статьях, которые пишет российский политический военный истеблишмент – в заявлениях Патрушева, в статье Суркова, в непосредственно доктринальной статье Путина – что все они определяют Украину как часть "русского мира". Россия имеет планы на Украину, потому что Путин видит, что в новом союзном государстве должно быть три краеугольных камня: Россия, Украина и Беларусь", – сказал Гай.

По его оценкам, расширение агрессии РФ возможно по всем направлениям. "Это и традиционная война, и экономическая, и энергетическая, гуманитарная, информационная агрессия", – сказал эксперт.

В то же время он отметил, что Украине следует укреплять границу с Россией, чтобы защититься от беженцев из этой страны, когда там сменится власть.

"Когда Путин умрет и в РФ, скорее всего, начнутся процессы децентрализации, нам следует достраивать стену, которую начинала строить предыдущая власть. Не столько от российских войск, потому что стена от танка не защитит, сколько от массовых беженцев, от бандформирований, от контрабанды оружия", – объяснил он.

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Игорь Яковенко заявил, что Запад может "раздавить" Россию, не применяя военные возможности НАТО. Нескольких мощных экономических санкций было бы достаточно, заявил он.