Кулеба о 'нормандском' процессе: о переформатировании речь не идет, США и РФ формируют диалог по Донбассу

В ближайшее время вариант включения Соединенных Штатов в "нормандский" формат переговоров не рассматривается ни основными участниками, ни самим Вашингтоном. Однако уже сейчас США инициировали формирование двухстороннего диалога по Донбассу с Россией.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума "Дипломатия 2022". Целью нового дипломатического взаимодействия Белого дома и Кремля остается одно: завершение военной агрессии против Украины и возвращение оккупированных Россией территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пока нет необходимости в переформатировании "нормандского" саммита, и об этом пока речь не идет. Но мы видим, что администрация Джо Байдена не намерена решать ничего за нашей спиной и все решения, принятые в двухсторонних переговорах США и России, будут Украине предварительно известны", – заметил Кулеба.

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Напомним, что в Офисе украинского президента отметили, что США не намерены приобщаться к переговорам в нормандском формате в статусе одного из участников. Однако американские партнеры Украины заинтересованы в проведении параллельного переговорного процесса по разрешению кризиса на Донбассе наряду с другими участниками "Нормандии" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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