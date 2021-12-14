Кулеба о "нормандском" процессе: о переформатировании речь не идет, США и РФ формируют диалог по Донбассу
В ближайшее время вариант включения Соединенных Штатов в "нормандский" формат переговоров не рассматривается ни основными участниками, ни самим Вашингтоном. Однако уже сейчас США инициировали формирование двухстороннего диалога по Донбассу с Россией.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума "Дипломатия 2022". Целью нового дипломатического взаимодействия Белого дома и Кремля остается одно: завершение военной агрессии против Украины и возвращение оккупированных Россией территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Пока нет необходимости в переформатировании "нормандского" саммита, и об этом пока речь не идет. Но мы видим, что администрация Джо Байдена не намерена решать ничего за нашей спиной и все решения, принятые в двухсторонних переговорах США и России, будут Украине предварительно известны", – заметил Кулеба.
Напомним, что в Офисе украинского президента отметили, что США не намерены приобщаться к переговорам в нормандском формате в статусе одного из участников. Однако американские партнеры Украины заинтересованы в проведении параллельного переговорного процесса по разрешению кризиса на Донбассе наряду с другими участниками "Нормандии" (Украина, Германия, Франция, Россия).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Москва не нашла препятствий для того, чтобы США при желании могли войти в состав "нормандского" саммита как пятый участник, поскольку сверхдержава способна оказывать положительное влияние на решения украинских властей;
экс-глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук даже настаивал на том, чтобы Вашингтон включился в переговорный процесс, так как, по его мнению, "Россия купила Европу".