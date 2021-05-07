Кулеба назвал поведение России "пандемией в политике"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил поведение Российской Федерации на европейской арене с "пандемией в политике".

Это он назвал одним из серьезных вызовов солидарности Европейского Союза. Такое мнение глава МИД высказал на совместной с министрами иностранных дел стран Бенилюкса пресс конференции, которая транслировалась на Facebook-странице ведомства.

"Первый серьезный вызов – это Россия. Она все время бросает вызов солидарности ЕС. И второй – это COVID. Говоря метафорически, и то, и другое можно охарактеризовать как пандемию – в политике и охране здоровья", – объяснил Кулеба.

По его словам, Киев сегодня не в той позиции, чтобы указывать Евросоюза, как лучше помогать третьим странам в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Кулеба выразил обеспокоенность заявлением Кремля о том, что между Украиной и РФ должны быть общие воды в Азовском море. Он считает, что страна-агрессор вполне способна провести "ползучую аннексию" и там.

Напомним: министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн 6 мая посетили Донбасс. Вместе с заместителем главы МИД Украины Василием Боднаром они побывали на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС признали, что объявленное Россией закрытие трех районов Черного моря вдоль побережья Крыма является нарушением суверенитета Украины и может привести к дестабилизации всего региона.