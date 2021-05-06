Донбасс посетили главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Фото

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн в четверг, 6 мая, посетили Донбасс.

Вместе с заместителем главы МИД Украины Василием Боднарем они побывали на КПВВ "Счастье" в Луганской области. Соответствующие снимки Боднар опубликовал на своей странице в Twitter вечером четверга.

"А мы на восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", – написал он.

Как видно на фотографиях, на восток Украины министры добрались вертолетом. На контрольном пункте въезда-выезда они были в бронежилетах и касках.

Также Боднар сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров.

Вечером того же дня визит завершили, а представители МИД стран-партнеров вернулись в Киев.

Главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии 6-7 мая находятся с общим рабочим визитом в Украине, передает "Укринформ".

7 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции, продвижение внутренних трансформаций в стране.

Как ранее писал OBOZREVATEL: