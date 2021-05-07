В ЕС признали, что российская блокада в Черном море несет дестабилизацию региону

Заявленное Российской Федерацией закрытия трех районов Черного моря вдоль побережья Крыма является нарушением суверенитета Украины и может привести к дестабилизации всего региона.

Такое заявление произнесли в Евросоюзе во время онлайн-заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 6 мая. Об этом пишет "Укринформ".

"Это закрытие, и продолжение милитаризации незаконно аннексированного Крымского полуострова, может дестабилизировать ситуацию безопасности не только в Украине, но и в Черноморском регионе и за его пределами", – отметили в ЕС.

Там напомнили о непоколебимой поддержке Европейским Союзом суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости украинского государства в пределах его международно признанных границ.

Россию в ЕС призвали действовать аналогичным способом. Также в заявлении говорится, что Европейский Союз будет оставаться предан политике непризнания аннексии Российской Федерацией Крыма, в частности путем ограничительных мер.

Напомним: в середине апреля РФ официально объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений. В российском Минобороны заявили, что это ограничение будет действовать с 24 апреля до 31 октября 2021 года. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест действиям Кремля и потребовали немедленно отменить незаконное решение РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что перекрытие Россией трех районов вдоль побережья Крымского полуострова не должно пройти для Москвы безнаказанно.