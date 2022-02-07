Кулеба назвал две 'красные линии' для Украины в переговорах и призвал Россию к деэскалации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что свидетельством деэскалации на границе с Украиной может быть исключительно отвод российских войск. Также он подчеркнул, что в переговорах Украина никогда не пересечет две "красные линии".

Глава МИД отметил, что эти "линии" касаются отсутствия каких-либо уступок в вопросах территориальной целостности страны и прямого диалога с представителями "ЛДНР". Об этом Кулеба рассказал во время брифинга, который транслировался на странице МИД в Facebook.

Кулеба заявил, что единоразовый отвод войск РФ от границ Украины не означает, что состоялась деэскалация. Глава дипломатического ведомства отметил, что Украине нужен устойчивый вывод российских войск от границы и с временно оккупированных территорий.

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"Единоразовый отвод не означает деэскалации. Нам нужно, чтобы все, что накопилось вокруг нашей границы за последний год, неуклонно было выведено. Это было бы четким сигналом о деэскалации", – сказал министр.

Кроме того, Кулеба акцентировал, что не может быть никаких обсуждений территориальной целостности страны, в том числе с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Одна из красных линий, которую я могу публично прокомментировать, – никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а значит, Донбасс и Крым – это Украина. Второе – никакого прямого диалога с т. н. "Донецкой и Луганской республиками", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее в Кремле указали на свои "красные линии" в вопросе "гарантий безопасности" от НАТО и вступления Украины в альянс. Более того, там считают, что "сотни западных военных" уже находятся на территории нашего государства.

Ранее глава МИД Кулеба заявил, что несмотря на большое скопление военной техники у границ Украины, стратегия запугивания Российской Федерации не работает. При этом он отметил, что страна продолжает готовиться к любому сценарию развития событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД заверили, что Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Также глава украинского МИД говорил, что Украина готова к проведению переговоров с Российской Федерацией в любых доступных форматах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и предотвращения полномасштабной войны.