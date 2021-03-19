Кулеба назвал две главные задачи по возвращению Крыма Украине

Перед Крымской платформой стоят две главные задачи – сделать тему оккупированного Россией полуострова №1 в мире и создать единый механизм давления на агрессора.

Такое заявление 17 марта сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". По его словам, ранее не было системного переговорного процесса по поводу Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Задачи, которые мы сейчас решаем – две. Первое – вернуть Крым в топ вопросов международной повестки дня. И эта задача уже успешно решается, потому что о Крыме снова начали говорить на наивысшем уровне, это снова тема номер один", – пояснил Кулеба.

По словам министра, вторая задача – сделать так, чтобы после политических заявлений о Крыме дело доходило до санкций.

"Систематизировать усилия от политических заявлений до санкционных решений, а также создать механизм, который позволит убирать любые пробелы в системном режиме давления на государство-агрессор", – подчеркнул он, добавив, что вытеснить Россию из Крыма получится только последовательным системным давлением.

Также Кулеба признал, что политика Украины в отношении крымских тартар до 2014 года была несправедливой. "Об этом нужно прямо говорить. Сейчас государство выходит из того, что и Крым, и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) осудили оккупацию Крыма Россией, а также эскалацию страной-агрессором ситуации на Донбассе.