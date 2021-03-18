G7 осудили Россию за агрессию в Крыму и на Донбассе: Украина отреагировала

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" осудили оккупацию Крыма Россией, эскалацию страной-агрессором ситуации на Донбассе и получили благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.

Свою позицию дипломаты выразили в общем заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании. Его они приурочили к годовщине оккупации Крымского полуострова.

"Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского союза, едины в своем осуждении дальнейших действий России по подрыву суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости", – говорится в заявлении.

Также министры подчеркнули, что через семь лет после оккупации Россией Автономной республики Крым и города Севастополя они подтверждают свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия четко определяют основополагающие принципы уважения территориальной целостности любого государства и запрета любого применения силы для изменения границ. Применяя силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право и возбудила эти принципы", – напомнили представители G7.

"Мы осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить это не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар", – добавили они.

Также Россию призвали уважать свои международные обязательства, разрешить доступ к международным наблюдателям и немедленно освободить всех, кого несправедливо задержали.

"Мы приветствуем инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", – подчеркнули представители стран-лидеров.

Кроме того, руководители МИД стран "Большой семерки" возмутились из-за продолжения Россией дестабилизации Украины путем эскалации на Донбассе.

"Полная имплементация Минских соглашений – это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы приветствуем принятие решения о прекращении огня, осуществленное 27 июля 2020 года, которое значительно уменьшило насилие в зоне конфликта. Однако он продолжает уносить человеческие жизни и наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре", – говорится в совместном заявлении.

Дипломаты, кроме всего, выразили недовольство недавним обострением на фронте, которое всячески поддерживает Россия на линии соприкосновения.

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить подпитку конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые они спонсируют на востоке Украины, а также предоставляя российское гражданство сотням тысяч украинских граждан", – озвучили свое требование министры, подчеркнув, что прежде всего следует прекратить огонь .

"G7 остается полностью преданной выполнению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах. Крым – это Украина", – заключили руководители МИД стран G7.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за такую поддержку и обратился к ним на личной странице в Twitter.

"Это настоящий жест дружбы – поддержать нашу инициативу по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", – отметил глава государства.

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