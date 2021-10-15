Кучма обратился к Саакашвили с призывом не совершать "смертный грех"

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал власти Грузии руководствоваться принципами гуманизма в разрешении ситуации с Михеилом Саакашвили. А самого экс-президента – не совершать "смертный грех", причиняя вред своему здоровью голодовкой.

Издание "Гордон" эксклюзивно опубликовало полный текст обращения Кучмы, в котором он назвал Саакашвили "многогранной сложной личностью", поэтому, по мнению политика, не удивительно, что и ситуация с ним сложилась непростая.

Второй президент считает: чтобы найти выход из нее – все стороны должны приложить для этого максимальные усилия: Украина, Грузия и сам Саакашвили. По его словам, власти нашей страны должны выдержать этот "тест", чтобы и не поступаться интересами своего гражданина, и сохранить хорошие отношения с Грузией.

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"Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ", – добавил экс-президент.

Наконец, Кучма призвал самого Саакашвили прекратить голодовку.

"Истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред – это смертный грех", – заявил Кучма.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили был задержан у себя на родине. Третий президент Грузии был переведен в пенитенциарное заведение, в Руставскую тюрьму. Уже вечером 1 октября он объявил голодовку. Таким образом политик решил выразить протест против своего задержания.

Напомним, что Саакашвили в 2014-м объявляли в розыск на родине из-за выдвинутых обвинений по нескольким уголовным делам. Среди них, в частности:

организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

растрата бюджетных средств;

злоупотребление властью.

Кроме того, 1 октября прокуратура объявила, что против политика начато еще одно дело, по которому ему грозит до пяти лет за решеткой. Речь идет о незаконном пересечении границы.

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