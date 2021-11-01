Кто стал мэром Харькова: городской избирком официально объявил результаты выборов

Новым мэром Харькова стал Игорь Терехов. Он набрал больше 50% голосов избирателей.

Результаты выборов городского главы обнародовала территориальная избирательная комиссия. Заседание транслировало "Суспільне".

За Терехова отдали 146 240 голосов – 50,66%. Таким образом, второго тура выборов мэра Харькова не будет, если результаты не будут успешно оспорены.

ТИК единогласно проголосовала за постановление, признающее Терехова избранным главой города.

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