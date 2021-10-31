В Харькове прошли выборы мэра: появились результаты экзитпола

Согласно данным экзитполов, собранным у избирательных участков в Харькове, абсолютным фаворитом среди кандидатов на пост городского головы стал уже исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. За него проголосовали 53,8% участников опроса.

Об этом OBOZREVATEL сообщили социологические центры New Image и Human Research.

Следующим, согласно результатам, стал Михаил Добкин, которому поверили 24,5% избирателей. Александр Скорик с 6,7% голосов в свою поддержку занял третье место.

Информация была собрана у респондентов у избирателей возле участков уже после того, как они отдали голос за своего кандидата. Всего на пост мэра Харькова претендуют 10 человек.

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Остальные кандидаты получили менее 1%.

Окончательные результаты станут известны не позднее, чем на 12-й день со дня выборов – 12 ноября 2021 года. Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.

Что известно о кандидатах

Игорь Терехов (кандидат от "Блока Кернеса – Успешный Харьков"). Исполняющий обязанности городского главы. В 2020 после местных выборов он стал секретарем горсовета. 10 лет был заместителем Геннадия Кернеса, а до этого – заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Его главным конкурентом стал Михаил Добкин (самовыдвиженец). Советник общественной организации "Наш дом Харьков". Хотел стать мэром Харькова еще в 2020-м, но тогда снялся с выборов в пользу Геннадия Кернеса. В 2006-2010 Добкин – мэр Харькова, в 2010-2014 – глава Харьковской ОГА. Был также главой областной ячейки "Партии Регионов", баллотировался от этой партии в президенты Украины в 2014 году. Депутат Верховной рады 4 и 8 созывов.

Александр Скорик (кандидат от "Европейской солидарности"). Депутат Харьковского горсовета с 2020-го, председатель фракции "Европейская солидарность". Глава мясокомбината "Мясной" в Богодухове, с 2017 года он – генеральный директор предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы мэра Харькова отличились рекордно низкой явкой и рядом нарушений.