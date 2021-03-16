Кто мог бы стать президентом Украины: появился свежий опрос

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, наибольшую поддержку граждан в первом туре получили бы действующий гарант Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом) и Петр Порошенко (13,5% и 20 % соответственно).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, опубликованные во вторник, 16 марта. Ниже по рейтингу расположились бы Юрий Бойко (13% и 17%), Юлия Тимошенко (8% и 10%) и Игорь Смешко (5% и 6%).

Три и менее процентов поддержки получили бы Владимир Гройсман, Руслан Кошулинский, Олег Ляшко, Дмитрий Разумков, Анатолий Гриценко, Александр Вилкул и Виталий Кличко.

В том случае, если от ОПЗЖ баллотировался бы не Юрий Бойко, а Виктор Медведчук, голоса бы распределились так: Зеленский – 19% и 28%, Порошенко – 13,5% и 20%, Тимошенко – 8% и 10,5%, Медведчук – 6% и 8%, Смешко – 5% и 7%, Гройсман – 3% и 4%, Разумков – соответственно 3% и 4%. Все остальные – три или меньше процента.

Во втором туре Зеленский победил бы Бойко, Порошенко и Разумкова. В свою очередь, Разумков опередил бы Порошенко и Бойко, а последний проиграл бы Порошенко.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали о том, какие партии прошли бы в Верховную Раду Украины, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Участники опроса назвали четыре политические силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что члены партии "Слуга народа" собираются просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в президенты на второй срок.