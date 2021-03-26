Хто міг би стати президентом і яка довіра до Зеленського: з'явилося нове опитування

Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то нинішнього гаранта Володимира Зеленського на них підтримали б 24% із тих, хто має намір голосувати і визначився із вибором.

Багато українців вказали на недовіру главі держави і вважають, що зараз країна рухається в неправильному напрямку. Про це свідчать дані дослідження щодо суспільно-політичних настроїв населення країни, яке в період 23-24 березня провела соціологічна група "Рейтинг".

Так, після Зеленського в президентському рейтингу йде Петро Порошенко – за нього проголосували б 13,9%.

Далі українці висловилися за:

Юрія Бойка – 12,6%;

Юлію Тимошенко – 11,8%;

Ігоря Смешка – 7,7%;

Володимира Гройсмана – 5,2%;

Дмитра Разумкова – 3,8%;

Олега Ляшка – 3,7%;

Євгена Мураєва – 3,7%;

Анатолія Гриценка – 3,3%;

Арсена Яценюка – 2,8%;

Олега Тягнибока – 1,6%;

Кіру Рудик – 0,5%.

"Результати опитування показали: 68% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 23% – у правильному. 9% – не визначилися", – йдеться у повідомленні.

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, а не довіряють – 52%.

Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%, у Петра Порошенка – 25% довіри і 73% недовіри. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, а 14% не знають його. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%. Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Олексію Данілову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.

Зауважимо: це опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 2500 українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування від Центру Разумкова, опубліковані 16 березня, найбільшу підтримку громадян у першому турі президентських виборів могли б отримати чинний гарант Володимир Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатом) та Петро Порошенко (13,5% і 20% відповідно).