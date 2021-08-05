Зеленский – о голосовании жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму: это похоже на рабство. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал попытки России привлечь жителей оккупированного Донбасса к своим выборам. Глава государства сравнил такие действия Кремля с заключением в рабство.

Об этом Зеленский сказал в интервью каналу "Дом". Президент подчеркнул, что участие украинцев с ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история - обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", – считает Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу "Дом". В нем он назвал условия прекращения войны на Донбассе и выразил уверенность, что временно оккупированные территории вернутся в состав нашей страны.

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