Зеленский призвал жителей ОРДЛО и Крыма 'тихо' праздновать День Независимости. Видео

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма праздновать День Независимости Украины. В то же время он просит их делать это "тихо", дома с семьей.

Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу "Дом". Он предупредил, что публичная демонстрация украинского флага может быть опасной.

"Да, День Независимости Украины стоит праздновать. Только может не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что могут прийти и убить. Берегите свою жизнь", – сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул необходимость говорить детям о том, кем они являются. Особенно учитывая то, что на оккупированных территориях им преподают выдуманную историю.

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Отметим, что Украина 24 августа будет отмечать 30-летие своей независимости. В программе запланировано 150 мероприятий, среди которых праздничные парады ВСУ в Киеве, Днепре и Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Дом" опубликовал 5 августа интервью с Зеленским, в котором тот назвал условия прекращения войны на Донбассе и выразил уверенность, что временно оккупированные территории вернутся в состав Украины.